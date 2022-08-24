İnanılmazı başardı! Emre Mor'dan çılgın rekor

Milli futbolcu Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla eski günlerine dönüş yapmıştı. Sezon başında Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı ve Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Başarılı performansını sürdüren milli futbolcu kariyerinde bir ilke imza attı.

EMRE MOR'DAN BİR İLK

Başarılı futbolcu kariyerinde giydiği takımlarda daha önce inişli çıkışlı performanslar sergilerken Fenerbahçe'de şimdiden ulaştığı istatistiğe ulaşamamıştı. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 10 gole katkı sağlayan Emre Mor kariyer rekoru kırmıştı. Yeni rekorlara hazırlanan Emre Mor ilk kez Fenerbahçe'de 5 maçta 2 gol istatistiğine ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi.

2 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor için sezon başında 2 milyon euro bonservis ödemişti. Genç yaşta yıldızı parlayan Emre Mor, Borussia Dortmund ve Celta Vigo formaları giymişti. Sarı lacivertliler henüz 25 yaşında olan ve büyük potansiyel taşıyan Emre Mor'u kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda gücüne güç kattı.

Star Gazetesi