İnanılmazı başardı! Herkes Mario Balotelli'nin rekorunu konuşuyor

Star Gazetesi 13 Mart 2022 Pazar 18:58 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:58

Mario Balotelli, Adana Demirspor'da kendini buldu. Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor maçında da 1 gol atan Mario Balotelli, bu sezon ligdeki 11. golünü kaydetti. 31 yaşındaki yıldız golcü en son 5 yıl önce Nice formasıyla 11 gol barajını aşmıştı.

MARIO BALOTELLI, 11. GOLÜNÜ DE ATTI

Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, bu sezon ligdeki 11. golünü atmayı başardı.

TAM 5 YIL SONRA

31 yaşındaki yıldız golcü 11 gol sayısına en son 2018-2019 sezonunda formasını giydiği Fransız ekibi Nice'ta ulaşmıştı. Balotelli, bu sayıyı 5 yıl aranın ardından en formda sezonunu geçirdiği Adana Demirspor'da geçti.

MARIO BALOTELLI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 26 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda toplam 12 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.