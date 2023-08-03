İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9536
  • EURO
    29,5481
  • ALTIN
    1676.45
  • BIST100
    7221.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

İnci Güçlü, yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen İnci Güçlü'yü yeniden kadrosuna kattı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
İnci Güçlü, yeniden Galatasaray'da
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve 2013-2020 arasında A takım forması giyen 2.05 metre boyundaki İnci'nin transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz İnci Güçlü'ye, 'Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' diyor, başarılarla dolu kariyer diliyoruz." denildi.

Basketbola 12 yaşında BOTAŞ altyapısında başlayan İnci, 2013'te 14 yaşındayken Galatasaray'a transfer oldu. Sonrasında A takıma kadar yükselen pivot, 2020'de Barcelona Kadın Basketbol Takımına transfer oldu. Kısa bir süre Barcelona forması ile sahalarda yer alan İnci Güçlü, sezonun devamında İzmit Belediyespor forması ile Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne döndü.

2021-2022 sezonunda basketbola başladığı kulüp BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi ile mücadele eden İnci, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.