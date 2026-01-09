İSTANBUL 9°C / 7°C
Spor

Indiana Pacers 13 maç sonra galibiyetle tanıştı

NBA'de Indiana Pacers, deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'i 114-112'lik skorla yenerek 13 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

9 Ocak 2026 Cuma 10:02
Indiana Pacers 13 maç sonra galibiyetle tanıştı
NBA'de normal sezon heyecanı 3 maçla devam etti. Indiana Pacers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'i 114-112'lik skorla mağlup etti ve 13 maç sonra kazandı.

Bu sezonki 7. galibiyetini elde eden Indiana'da Pascal Siakam 30 sayı, 14 ribaund ile double double yaparken, T. J. McConnell da 23 sayı, 8 asistle eşlik etti. Ligdeki 25. yenilgisini alan Charlotte'da ise LaMelo Ball'un 33 sayı, 8 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Chicago Bulls - Miami Heat maçı ise parkede yaşanan sıkıntı nedeniyle iptal oldu. NBA'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, müsabakanın tarihinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 112 - Indiana Pacers: 114

Minnesota Timberwolves: 131 - Cleveland Cavaliers: 122

Utah Jazz: 116 - Dallas Mavericks: 114

  • Indiana Pacers
  • Galibiyet

