Indiana Pacers, Hoston Rockets'ı 134-125 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers'a uzatmada 134-125 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın 29 sayı, 19 asistle öne çıktığı maçta Rockets'ı mağlup ederek 30. galibiyetini aldı. Ev sahibi Pacers'ta Myles Turner 21 ve Jordan Nwora 18 sayı kaydetti.

Sezonun 51. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Jabari Smith Jr 30, Jalen Green 24 ve Kenyon Martin Jr 23 sayı attı. Alperen Şengün ise yaklaşık 25 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 2 blokla tamamladı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113

Indiana Pacers-Houston Rockets: 134-125 (Uzatmada)

Orlando Magic-Utah Jazz: 124-131

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 131-110

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 118-113

Sacramento Kings-New York Knicks: 122-117