İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9686
  • EURO
    20,0851
  • ALTIN
    1118.06
  • BIST100
    5413.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Indiana Pacers, Hoston Rockets'ı 134-125 mağlup etti
Spor

Indiana Pacers, Hoston Rockets'ı 134-125 mağlup etti

NBA'de milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers'a 134-125 mağlup oldu.

AA10 Mart 2023 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Indiana Pacers, Hoston Rockets'ı 134-125 mağlup etti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers'a uzatmada 134-125 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın 29 sayı, 19 asistle öne çıktığı maçta Rockets'ı mağlup ederek 30. galibiyetini aldı. Ev sahibi Pacers'ta Myles Turner 21 ve Jordan Nwora 18 sayı kaydetti.

Sezonun 51. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Jabari Smith Jr 30, Jalen Green 24 ve Kenyon Martin Jr 23 sayı attı. Alperen Şengün ise yaklaşık 25 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 2 blokla tamamladı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113

Indiana Pacers-Houston Rockets: 134-125 (Uzatmada)

Orlando Magic-Utah Jazz: 124-131

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 131-110

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 118-113

Sacramento Kings-New York Knicks: 122-117

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.