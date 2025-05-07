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Spor

Indiana Pacers'tan muhteşem geri dönüş! Seride durumu 2-0 yaptı

NBA playoff heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 6 Mayıs gecesi oynanan iki karşılaşma izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Indiana Pacers'tan muhteşem geri dönüş! Seride durumu 2-0 yaptı
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Doğu'da Indiana Pacers, muhteşem bir geri dönüşle Cleveland Cavaliers'ı devirmeyi başarırken; Batı'da Golden State Warriors, Stephen Curry'siz çıktığı zorlu mücadelede Minnesota Timberwolves'u geçerek seriye galibiyetle başladı.

Indiana Pacers 120 – 119 Cleveland Cavaliers (2-0)

Indiana Pacers, Cleveland'da oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında, son saniyelerde bulduğu üçlükle Cavaliers'ı 120-119 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Tyrese Haliburton, maçın bitimine 1.1 saniye kala attığı üçlükle takımına galibiyeti getirdi. Pacers, son 47.9 saniyede 8-0'lık bir seri yakalayarak etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Haliburton, son çeyrekte 11 sayı kaydederek toplamda 19 sayıya ulaştı.

Cavaliers cephesinde Donovan Mitchell'ın 48 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Cleveland, son dakikada 7 sayılık farkı koruyamayarak seride 0-2 geriye düştü.

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