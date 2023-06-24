İnegölspor Başkanı'ndan Sergio Ramos açıklaması

Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un ismi, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor ile anıldı.

Transfermarkt internet sitesinde yer alan iddia sonrası kulüpten açıklama geldi. Sitede yer alan iddiaya göre, 37 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ve İnegölspor ilgileniyordu ve bu transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 43 olarak gösterilmişti. Ancak İnegölspor'un bu ilgiden haberi olmadığı gibi yer aldığı 2. Lig'de de yabancı futbolcu oynatılamıyordu.

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