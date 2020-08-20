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Spor

İnegölspor'un kalesi Gökhan Siverek'e emanet

İnegölspor kalesini iç transferle güçlendirdi. 2. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor forma giyen kaleci Gökhan Siverek ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 19:11 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:11
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Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı ile Federasyon Temsilcisi Cüneyt Öztürk katıldı. 

İmza töreni sonrası konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, şunları söyledi: “Bugün ilk dış transferimizi gerçekleştiriyoruz. 2.Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor’un başarılı kalecisi Gökhan Siverek kardeşimiz ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Gökhan kardeşimiz Eskişehirspor’da profesyonel oldu. 

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Daha sonra 1 şampiyonluk ve 2 Play-Off oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonda 2.Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor’da başarılı bir sezon geçirdi. İnşallah bundan sonra da İnegölspor’umuzun başarısı için ter dökecek. Şuanda iç ve dış transferde görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma sağladığımız oyuncularımızı kamuoyu duyurmaya devam edeceğiz.”

Kaleci Gökhan Siverek ise, “İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. Camianın büyüklüğünün farkındayım. Camia geçen sene iyi bir ivme yakaladı ve Play-Off oynadı. Bende buradaki takım arkadaşlarıma destek vermek için geldim. İnşallah hep birlikte İnegölspor’u layık olduğu yere taşıyacağız”ifadelerini kullandı.

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