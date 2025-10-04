Gazze'de masum halka soykırım gerçekleştiren İsrail için tüm dünyada tepkiler devam ederken, FIFA'nın alacağı karar merakla bekleniyordu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, skandal bir açıklama yaptı. Infantino, "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez" ifadelerini kullanarak bir kez daha çifte standart sergiledi.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) Başkanı Jibril Rajoub ile İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya gelen Infantino, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz."

Infantino, "Başkan Rajoub'u ve PFA'yı bu dönemde gösterdikleri dirençten dolayı övüyorum ve FIFA'nın bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya olan kararlılığını yineledim." ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA MEN, İSRAİL'E MEN YOK

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bu açıklamaları, Avrupa ve dünya kamuoyunda büyük tepki çekti. Daha önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı tüm organizasyonlardan men eden FIFA, yıllardır Gazze'de masum halkı katleden İsrail'e karşı ise sessiz kalmayı tercih ederek bir kez daha çifte standart sergiledi.