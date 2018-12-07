Infantino, Başkan Erdoğan ile görüştü
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesini anlattı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile futbol üzerine bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyen FIFA Başkanı, "Ben futbol için oradaydım ve Erdoğan ile birlikte futbol konuştuk. Bir lider ile bir araya geldiğimde, futbolda gelişmeler gerçekleştirmeye çalışırım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine EURO 2024 ile ilgili üzüntüsünü aktardığını kaydeden Infantino, "Kısa süre içinde Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağımı söyledim kendisine" diye konuştu.
(Sporx)
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