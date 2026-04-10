İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,689
  • EURO
    52,3558
  • ALTIN
    6822.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Infantino, FIFA Arena projesinin açılışı için İstanbul'a geldi
Infantino, FIFA Arena projesinin açılışı için İstanbul'a geldi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena projesinin bugün yapılacak resmi açılış töreni için İstanbul'a geldi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 10:59
ABONE OL

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena Projesi'nin bugün yapılacak resmi açılış töreni için İstanbul'a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Ilkhan Mammadov ile birlikte gelen Infantino'yu, İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Infantino, çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena Projesi'ne büyük önem verdiklerini ifade etti.

FIFA Arena Projesi kapsamında Türkiye'de bugüne kadar başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere 11 adet saha tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda tamamlanan 9. sahanın açılışı gerçekleştirilecek. Bu saha aynı zamanda solar panel ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası olma özelliği taşıyor.

2025 yılında bu projeyi başlatan FIFA, dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az 1000 sahayı hizmete sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de de ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.

  • FIFA Başkanı
  • Gianni Infantino
  • FIFA Arena açılışı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.