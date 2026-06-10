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Spor

Infantino'dan Dünya Kupası öncesi dikkat çeken açıklamalar

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamalarda organizasyona yönelik eleştirilere cevap verdi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Infantino'dan Dünya Kupası öncesi dikkat çeken açıklamalar
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi.

Infantino, Meksika, ABD ve Kanada'nın ortak düzenlediği turnuvanın yarınki açılış maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

FIFA Başkanı, turnuvayı düzenleyen ülkelerden birinin ABD olmasından pişmanlık duyup duymadığı yönündeki soruya, "Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Son 30 yıldır etkinlikler organize ediyorum. Sorunlarla uğraşmaya alışkınım. Sorunlar var; bu büyüklükteki bir etkinlik için bu normaldir. Bazıları ABD'den, bazıları Kanada'dan, bazıları Meksika'dan kaynaklanıyor. Hepsiyle ilgileniyoruz ve aynı pozitif ruhu taşıyoruz. Umuyoruz ki hepsini çözebiliriz." cevabını verdi.

FIFA'nın davetine rağmen ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın başına gelenleri "talihsizlik" olarak nitelendiren Infantino, "Yine söylüyorum, her şeyi biz kontrol etmiyoruz. Deniyoruz, tartışacağız, konuşacağız, bakacağız. Bazen sakinleşmek, rahatlamak iyidir. Her şey üzerinde çalışıyoruz, her şeyi çözmeye çalışıyoruz. Bazen hemen çığlık atmaya ve bağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi bir etkiye yol açar." ifadelerini kullandı.

"İRAN KONUSUNDA ÇOK MUTLUYUM"

ABD ile vize sorunu yaşayan, kamp yerini değiştirerek Meksika'ya taşıyan İran'la ilgili soruya Infantino, "İran konusunda çok mutluyum. İnsanlar İran'ın gelemeyeceğini söylüyordu, onlara geleceklerine dair söz verdim. Eğer Tahran'a bir otobüsle gidip onları buraya kendim getirmem gerekirse bunu yapacağımı söyledim. Onların cevabı ise 'Gerekirse otobüse biner kendimiz geliriz. Hak kazandık ve oynamak istiyoruz.' oldu. Futbolun ruhu budur." diye konuştu.

Mart ayında Türkiye'ye gelerek İran Milli Takımı'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Infantino, "Bu şartlar altında, İran'ın gelip oynayabilmesini başka kimin sağlayabileceğini bilmiyorum. İran oynadığında stat dolu olacak ve umarım olumlu bir atmosfer olur. Çünkü futbol insanların kendi gerçeklerini unutup bir maça ve bir takıma odaklanmasıyla ilgili." dedi.

Infantino, yüksek bilet fiyatları nedeniyle futbolseverlerin turnuva dışında kaldığı eleştirilerine, "New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tebrik edeyim. 50 dolardan 1.000 adet bileti satışa çıkardı ve o zamandan beri harika haber görünürlüğü elde etti. Biz ise 60 dolardan 130.000 bileti satışa çıkardık ve aynı şeyi başaramadık. Muhtemelen onun iletişim ekibi bizimkinden daha iyi. Bu girişiminden dolayı onu tebrik etmek istiyorum. Eğer biletleri daha ucuzu satsak karaborsaya düşerdi, o zaman da para futbola değil, karaborsa faaliyetlerini organize edenlere giderdi" değerlendirmesinde bulundu.

  • FIFA Başkanı
  • Gianni Infantino
  • 2026 Dünya Kupası

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