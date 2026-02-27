İSTANBUL 6°C / 4°C
  Infantino'dan Meksika'ya 2026 Dünya Kupası güvencesi: Tüm maçlar orada oynanacak
Spor

Infantino'dan Meksika'ya 2026 Dünya Kupası güvencesi: Tüm maçlar orada oynanacak

Meksika'da kartel operasyonu sonrası yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile telefonda görüşerek 2026 Dünya Kupası ev sahipliği konusundaki tam güvenini yineledi.

27 Şubat 2026 Cuma 14:32
Infantino'dan Meksika'ya 2026 Dünya Kupası güvencesi: Tüm maçlar orada oynanacak
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde 2026 Dünya Kupası ev sahipliği konusunda duyduğu güveni dile getirdi.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile harika bir görüşme gerçekleştirdim. Ev sahibi ülkeye olan tam güvenimizi yineledim. Şimdiye kadarki en kapsayıcı ve en büyük FIFA Dünya Kupası olacak bu turnuvada planlanan tüm maçların orada oynanmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetti.

  • FIFA Başkanı
  • 2026 Dünya Kupası
  • Meksika

