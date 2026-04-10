İstanbul'da gerçekleştirilen FIFA Arena açılış törenine katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türk futbolu ve yaklaşan Dünya Kupası hakkında mesajlar verdi.

TFF yönetimini tebrik eden ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı öven Infantino, sözlerini salondakilerle birlikte yaptığı 'Türkiye' tezahüratlarıyla noktaladı.

İşte Infantino'nun açıklamaları:

"MONTELLA İÇİN BİR ALKIŞ İSTİYORUM"

TFF yönetiminin Türkiye'yi yeniden Dünya Kupası'na taşıma başarısını gösterdiğinin altını çizen Infantino, "Ve ben bir İtalyan olarak, Türk Milli Takımı'nın antrenörü Vincenzo Montella için de bir alkış göndermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ADETA SANİYELERİ SAYIYORUM"

Dev turnuvaya çok az bir süre kaldığını ve büyük bir heyecan duyduğunu belirten FIFA Başkanı, "Bugün elbette çok keyifli bir gün. 62 gün kaldı dedik, adeta saniyeleri sayıyorum. Tarihi bir Dünya Kupası olacak. Şu ana kadar düzenlenmiş en büyük, en kapsayıcı Dünya Kupası olacak." dedi.

"24 YIL SONRA YENİDEN TARİH YAZACAKSINIZ"

Ay-Yıldızlıların 24 yıllık hasretinin bitmesinden dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan Infantino, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya için de, şu anda bulunduğumuz durumda da bu tip dünyayı bir araya getiren bir etkinlik olacak. Ve 24 yıl sonra Türkiye'nin yeniden Dünya Kupası'na katılmasından da büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeniden tarih yazacaksınız. FIFA Başkanı olarak, Türk futbolunun böylesine tarihi bir döneminde FIFA Başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. Bunu sizle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkürler."

'TÜRKİYE' TEZAHÜRATLARI

Konuşmasının son bölümünde salondakileri coşturan Infantino, stadyum atmosferi yaratarak herkesi tezahürata davet etti:

"Şunu da söylemek isterim; Türkiye bir futbol ülkesi, bunu biliyorum. Şunu duymak istiyorum; Türk Milli Takımı Dünya Kupası'nda maçları oynarken stadyumda nasıl bir ses duyulacak? Bunu hepinizden duymak istiyorum. 'Türkiye, Türkiye, Türkiye' diye bir tezahürat yapalım, sanki stadyumda taraftarlarmış gibi. Üçe kadar saydığımda bir Türkiye tezahüratı yapalım."

Infantino, bu sözlerinin ardından salondaki katılımcılarla birlikte coşkulu bir şekilde Türkiye tezahüratları yaparak kürsüden ayrıldı.