ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı

AA 17 Aralık 2021 Cuma 09:24 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 09:24

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Galatasaray Nef-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.15 Beşiktaş Icyrpex-Büyükçekmece Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

19 Aralık Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)

15.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)

20.15 Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor (90. Yıl)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Safiport-Hatayspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 BOTAŞ-Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ)

14.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)

15.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)

19 Aralık Pazar:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ



Bugün:

20.30 Akran Gemlik Basketbol-Finalspor (Gemlik)

Yarın:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mamak Belediyesi (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 Kocaeli BŞB Kağıtspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Edip Buran)

19 Aralık Pazar:

14.00 TED Ankara Kolejliler-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Kurtdereli)

17.30 Akhisar Belediye Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Akhisar Belediye)

20 Aralık Pazartesi:

19.30 OGM Ormanspor-Fethiye Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)