ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Galatasaray Nef-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.15 Beşiktaş Icyrpex-Büyükçekmece Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
19 Aralık Pazar:
13.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)
15.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)
20.15 Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor (90. Yıl)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Safiport-Hatayspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.00 BOTAŞ-Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ)
14.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)
15.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)
19 Aralık Pazar:
14.00 Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
Bugün:
20.30 Akran Gemlik Basketbol-Finalspor (Gemlik)
Yarın:
14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mamak Belediyesi (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
15.45 Kocaeli BŞB Kağıtspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Edip Buran)
19 Aralık Pazar:
14.00 TED Ankara Kolejliler-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Kurtdereli)
17.30 Akhisar Belediye Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Akhisar Belediye)
20 Aralık Pazartesi:
19.30 OGM Ormanspor-Fethiye Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)