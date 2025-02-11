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Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın perdesi yarın açılıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yarın başlıyor. İlk karşılaşma Çimsa ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsus Spor arasında oynanacak.

AA11 Şubat 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın perdesi yarın açılıyor
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Çimsa ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsus Spor (Servet Tazegül)

16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)

17.00 Bodrum Basketbol-Fenerbahçe Opet (Bodrum)

13 Şubat Perşembe:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

18.00 Danilos Pizza-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

  • Çimsa ÇBK Mersin
  • İlkem Yapı Tarsus Spor
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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