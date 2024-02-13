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Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın ilk maçında yarın Bursa Uludağ Basketbol, Hatay BB ile karşılaşacak.

AA13 Şubat 2024 Salı 10:41 - Güncelleme:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15 Şubat Perşembe:

14.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-ÇBK Mersin (Kepez Turgut Özal)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

16.00 Nesibe Aydın-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BJK Emlakjet)

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