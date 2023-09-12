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Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA12 Eylül 2023 Salı 10:48 - Güncelleme:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın programı şöyle:

YARIN

17.00 Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın (Kepez Turgut Özal)

18.30 ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

19.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Emlakjet)

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Şehit Mustafa Özel)

14 EYLÜL PERŞEMBE

14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)

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