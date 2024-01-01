ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlıyor

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:



13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.30 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin (Ahmet Cömert)

20.30 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)

Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

