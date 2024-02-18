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Spor

ING Türkiye Kupası sahibini buldu! Şampiyon: Fenerbahçe Beko

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko rakibi Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 8. kez ING Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

18 Şubat 2024 Pazar 17:23 - Güncelleme:
ING Türkiye Kupası sahibini buldu! Şampiyon: Fenerbahçe Beko
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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.

Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 8. kez ING Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verirken, madalyaları Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay takdim etti.

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