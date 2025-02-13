ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacak

Dörtlü Final sistemiyle yapılacak organizasyon, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Kupada yarın Mersinspor ile Beşiktaş Fibabanka saat 18.00'de, Fenerbahçe Beko ile de Galatasaray saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmaların galipleri, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da finalde mücadele edecek.



DÖRTLÜ FİNAL'E NASIL GELDİLER?

Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, ING Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Mersinspor, ilk kez mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda önemli bir başarıya imza atarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Mersin temsilcisi, TOFAŞ'ı 101-95 yenerek kupanın dışına itti.

Mersinspor'un rakibi Beşiktaş Fibabanka ise favorilerden Anadolu Efes'i ligdeki müsabakadan sonra kupada da mağlup ederek Şanlıurfa biletini aldı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 85-80 galip ayrıldı.

ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, bir derbiye sahne olacak. Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi farklı bir sonuçla geçen Fenerbahçe Beko, Şanlıurfa biletini aldı.

Galatasaray ise İzmir'de oynanan maçta Karşıyaka'yı 97-88 yenerek Dörtlü Final'e kaldı ve derbide Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.



ANADOLU EFES, ERKEN VEDA ETTİ

Türkiye Kupası'nın favorilerinden Anadolu Efes, organizasyona çeyrek finalde havlu attı.

Çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar, sahadan 85-80 mağlup ayrılarak organizasyondan elendi.

Anadolu Efes, kupayı daha önce 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022 olmak üzere 12 kez müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlılar, organizasyonda 5 kez de ikincilikle yetindi.



MERSİNSPOR İLK KEZ KATILDIĞI KUPADA DÖRTLÜ FİNAL'DE

ING Türkiye Kupası'nda ilk kez mücadele eden Mersinspor, TOFAŞ'ı eleyerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Mersin temsilcisi, ilk kez yer alacağı Dörtlü Final'de bu kez Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

Mersinspor, rakibini de yenerek kupada finale çıkmayı hedefliyor.

