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  • İngiliz basını 3 Türk'e hayran kaldı! ''Mücevher gibi bir oyuncu''
Spor

İngiliz basını 3 Türk'e hayran kaldı! ''Mücevher gibi bir oyuncu''

A Milli Takım'ın 3 yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler dün akşam oynanan Hollanda maçında sergiledikleri oyunla İngiliz basınında geniş yer buldu. Milli yıldızların performansı İngilizlerden tam not aldı. İşte detaylar...

7 Temmuz 2024 Pazar 12:48 - Güncelleme:
İngiliz basını 3 Türk'e hayran kaldı! ''Mücevher gibi bir oyuncu''
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A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçındaki performanslarının ardından İngiliz basınında geniş yer buldu.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan inceleme yazısında üç milli oyuncu için şu sözler sarf edildi;

"FERDİ MÜCEVHER GİBİ"

Ferdi Kadıoğlu: "Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır."

"BARIŞ, VAN DIJK'A RAHAT VERMEDİ"

Barış Alper Yılmaz: "Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi ve kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı."

"ARDA İÇİN LİMİT GÖKYÜZÜ"

Arda Güler: "Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış vuruşu için zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşuyla direğe çarptı. Bu çocuk için limit gökyüzü."

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