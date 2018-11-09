İngiliz basını, Cenk Tosun'un devre arasında Beşiktaş'a gönderileceğini yazdı

Kadrosuna iyi bir golcüyü katmak isteyen Beşiktaş ile ilgili olay bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar Everton forması giyen Cenk Tosun'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Haberlerde, Cenk Tosun'un Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a geleceği ve büyük ihtimalle siyah beyazlı formayı kiralık olarak giyeceği iddia edildi.

CENK SICAK BAKIYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Cenk Tosun'un transferine sıcak baktığı belirtiliyor.

2 GOL 1 ASİST

Everton'daki ikinci sezonunu geçiren Cenk Tosun, bu sezon toplam 15 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 9 maçta ilk 11'de oynayan 27 yaşındaki milli golcü, 511 dakika sahada kaldı.

4 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunda Everton'a rekor bir para karşılığında transfer olmuştu.

(Ajansspor)