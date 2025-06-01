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Spor

İngiliz basını duyurdu! Ada ekibinden Gabriel Sara hamlesi

Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Leeds United transfer için düğmeye bastı. İngiliz ekibinin radarında Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki yıldız futbolcu Gabriel Sara bulunuyor. İngiliz basınında çıkan habere göre Leeds United oyuncunun transfer için şartlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Haziran 2025 Pazar 17:44 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Ada ekibinden Gabriel Sara hamlesi
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İngiltere Premier Lig'e yükselen Leeds United, Galatasaray'dan Gabriel Sara transferi için harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Leeds United, yeni sezonda kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.

Leeds United'ın listesinde Galatasaray'da forma giyen Gabriel Sara'nın da yer aldığı belirtildi.

ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

İngiliz temsilcisinin 25 yaşındaki futbolcunun transferinin şartları için araştırmalara başladığı kaydedildi.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu bırakmak istemiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz." demişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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