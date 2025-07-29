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Spor

İngiliz basını duyurdu! Ainsley Maitland-Niles Galatasaray'ın radarında

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz iddia İngiliz basınından geldi. Sarı kırmızılı ekip, Premier Lig takımı Everton'ın da radarında olan Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles ile ilgileniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 12:08 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Ainsley Maitland-Niles Galatasaray'ın radarında
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Ada basından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

G.SARAY VE EVERTON İLGİLENİYOR

Sky Sports'un aktardığına göre, Galatasaray ve Premier Lig ekiplerinden Everton, Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles ile ilgileniyor.

MOYES ÇOK BEĞENİYOR

Haberde Everton Teknik Direktörü David Moyes'un 27 yaşındaki sağ beki çok beğendiği ve transfer edilmesini istediği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asist kaydetti.

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