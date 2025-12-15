İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Yves Bissouma'nın peşinde

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu. Sarı lacivertli ekip, yaz transfer döneminde de gündeminde olan Tottenham forması giyen Yves Bissouma için yeniden devrede. İşte detaylar...

15 Aralık 2025 Pazartesi 11:22
İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Yves Bissouma'nın peşinde
Domenico Tedesco'nun yönetiminde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine çevrildi. Orta sahayı güçlendirmeyi öncelik olarak belirleyen sarı-lacivertli ekip, uygun şartlarda bir transfer yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

YENİDEN YVES BISSOUMA

İngiltere basınından Times'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Tottenham'da beklenen performansı sergileyemeyen Yves Bissouma'yı yaz döneminin ardından yeniden gündemine aldı.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Yaz aylarından bu yana diz sakatlığı yaşayan ve bu sezon resmi karşılaşmalarda süre alamayan Malili futbolcuyla Tottenham'ın yoluna devam etmeyi düşünmediği ifade ediliyor. Londra temsilcisinin, sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden Bissouma için karşılıklı fesih seçeneğini bile değerlendirdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇİYOR

Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçebileceği konuşuluyor. Ancak sarı-lacivertliler bu transferde tek talip değil.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

Fransa Ligue 1'den Marsilya ve Nice'in de Bissouma'yı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer aldığı kaydediliyor.

