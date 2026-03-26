İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3755
  • EURO
    51,429
  • ALTIN
    6335.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'da hedef Bruno Fernandes
Spor

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'da hedef Bruno Fernandes

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar bu yaz İngiliz ekibi Manchester United'dan ayrılma ihtimali bulunan Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i radarına aldı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ26 Mart 2026 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'da hedef Bruno Fernandes
ABONE OL

Galatasaray'ın yaz döneminde kadrosuna katmak istediği tek 10 numara Bernardo Silva değil. Sarı-kırmızılılar, Silva'nın Portekiz Milli Takımı'ndaki partneri Bruno Fernandes'i de gözüne kestirmiş durumda.

AYRILIK İHTİMALİ

Sir Alex Ferguson sonrası ezeli rakiplerinin çok gerisinde kalan Manchester United'ın belki de parlayan tek yıldızı konumundaki Fernandes'in yeni hedefler doğrultusunda bu yaz kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY ONU İSTİYOR

İngiliz basınına göre 31 yaşındaki oyuncu tekliflere açık durumda ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen kulüplerden birisi de Galatasaray olarak gösteriliyor.

TEK TALİBİ G.SARAY DEĞİL

Manchester United'la 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen adı kulüpten ayrılacak isimler arasında yer alan Bruno Fernandes'in tek talibi ise Galatasaray değil.

ALMAN DEVİ PEŞİNDE

İngiliz basını, Bayern Münih'in de bu transferde ısrarcı olabileceğini, ancak sarı-kırmızılıların rakiplerine bakmadan Portekizli süperstarla görüşerek kendi şartlarını sunmaya hazır olduğunu yazdı.

MANCHESTER UNİTED KARNESİ

2020 yılından beri Manchester United forması giyen Fernandes, artık şampiyonluklar yaşayacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan bir kulüpte oynamak istiyor. O dönem Sporting'den 65 milyon Euro'ya transfer edilen Fernandes, aradan geçen süreçte 320 kez Manchester United forması giyerken, 106 gol 103 de asiste imzasını attı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.