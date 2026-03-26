Galatasaray'ın yaz döneminde kadrosuna katmak istediği tek 10 numara Bernardo Silva değil. Sarı-kırmızılılar, Silva'nın Portekiz Milli Takımı'ndaki partneri Bruno Fernandes'i de gözüne kestirmiş durumda.

AYRILIK İHTİMALİ

Sir Alex Ferguson sonrası ezeli rakiplerinin çok gerisinde kalan Manchester United'ın belki de parlayan tek yıldızı konumundaki Fernandes'in yeni hedefler doğrultusunda bu yaz kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY ONU İSTİYOR

İngiliz basınına göre 31 yaşındaki oyuncu tekliflere açık durumda ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen kulüplerden birisi de Galatasaray olarak gösteriliyor.

TEK TALİBİ G.SARAY DEĞİL

Manchester United'la 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen adı kulüpten ayrılacak isimler arasında yer alan Bruno Fernandes'in tek talibi ise Galatasaray değil.

ALMAN DEVİ PEŞİNDE

İngiliz basını, Bayern Münih'in de bu transferde ısrarcı olabileceğini, ancak sarı-kırmızılıların rakiplerine bakmadan Portekizli süperstarla görüşerek kendi şartlarını sunmaya hazır olduğunu yazdı.

MANCHESTER UNİTED KARNESİ

2020 yılından beri Manchester United forması giyen Fernandes, artık şampiyonluklar yaşayacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan bir kulüpte oynamak istiyor. O dönem Sporting'den 65 milyon Euro'ya transfer edilen Fernandes, aradan geçen süreçte 320 kez Manchester United forması giyerken, 106 gol 103 de asiste imzasını attı.