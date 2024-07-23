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Spor

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Kieran Trippier hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için son iddia İngiltere'den geldi. Sarı kırmızlı ekibin, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki deneyimli sağ bek Kieran Trippier'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

23 Temmuz 2024 Salı 11:21 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Kieran Trippier hamlesi
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Galatasaray, Newcastle United forması giyen deneyimli sağ bek Kieran Trippier ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip, Guela Doue transferini rafa kaldırmasının ardından sağ bek için alternatif isimlere yöneldi.

JELERT HALA GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılılarda Doue'nin ardından listenin ilk sırasında daha önce de gündeme gelen Elias Jelert yer alıyor.

ADA'DAN TRIPPIER İDDİASI

Galatasaray'ın sağ bek transferi için İngiltere'den de Kieran Trippier iddiası da gündeme geldi.

G.SARAY'DAN HAMLE HAZIRLIĞI

TBR Futbol'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

NEWCASTLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Newcastle United'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır olduğu kaydedildi.

İLGİLENEN DİĞER TAKIMLAR

Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.

EURO2024'TE FİNAL GÖRDÜ

33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.

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