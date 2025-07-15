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Spor

İngiliz basını duyurdu! İşte Chamberlain'in yeni adresi

Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain için İngiliz basını yeni bir iddia ortaya attı. Haberde oyuncu ile Southampton'ın ilgilendiğine yer verildi.

Haber Merkezi15 Temmuz 2025 Salı 19:40 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! İşte Chamberlain'in yeni adresi
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Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ SİNYALİ

İngiliz basınından EFL Analysis'in haberine göre; Championship ekiplerinden Southampton, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Premier Lig'den düşerek Championship'e gerileyen Southampton, altyapısından yetişen eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

RANGERS DA DEVREDE

Sadece Southampton değil, İskoçya temsilcisi Rangers da Chamberlain için devreye girmiş durumda. İskoç kulübünün, 31 yaşındaki futbolcuya resmi teklif sunabileceği ifade edildi.

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