Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ SİNYALİ

İngiliz basınından EFL Analysis'in haberine göre; Championship ekiplerinden Southampton, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Premier Lig'den düşerek Championship'e gerileyen Southampton, altyapısından yetişen eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

RANGERS DA DEVREDE

Sadece Southampton değil, İskoçya temsilcisi Rangers da Chamberlain için devreye girmiş durumda. İskoç kulübünün, 31 yaşındaki futbolcuya resmi teklif sunabileceği ifade edildi.