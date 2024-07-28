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Spor

İngiliz basını duyurdu! İşte Mourinho'nun 1 numarası: Mateo Kovacic

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz iddia İngiltere'den geldi. Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği Hırvat yıldız Mateo Kovacic'i gündemine aldı. İşte detaylar...

28 Temmuz 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! İşte Mourinho'nun 1 numarası: Mateo Kovacic
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takıma transfer edilmesini istediği orta sahanın Mateo Kovacic olduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; orta saha arayışlarını sürdüren ve Sander Berge ile Ibrahim Sangare gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk tercihi Mateo Kovacic.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

MATEO KOVACIC KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek.

Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.

TURNUVADA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat futbolcu EURO 2024'te forma giydi. 3 maçta oynayan 30 yaşındaki orta saha söz konusu karşılaşmalarda skor üretemedi.

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