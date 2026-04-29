İngiltere Premier Lig'de sahasında Brentford'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşan Manchester United'ın Michael Carrick yönetimindeki yükselişi sürüyor.

Ruben Amorim'in görevinden alınmasının ardından geçici olarak göreve gelen Carrick yönetiminde 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Manchester ekibinde yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netleşmiş değil.

Carrick'in gösterdiği performansla kalıcı olarak göreve getirilme ihtimali bulunuyor. Teknik direktör çalışmalarına ek olarak Manchester United'da gelecek sezonun kadro planlaması da sürüyor. Telegraph'taki haberde Manchester United'ı hareketli bir yazın beklediğine vurgu yapılırken kadrodaki isimlerin durumları değerlendirdi.

ALTAY BAYINDIR YORUMU

Haberde Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır ve Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana'yla yolların ayrılması gerektiği şeklinde görüş belirtildi. Adı Süper Lig kulüpleriyle anılan Altay Bayındır için, "United'ın Lammens'in yanına daha iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı var ve kadroyu güçlendirmeye çalışmalı. Şu an 28 yaşında olan Türk kaleci muhtemelen daha düzenli forma giymek isteyecektir." denildi.

ONANA'NIN DURUMU

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın maaşının ise Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne döndüğü senaryoda bu yazki sorunlarından biri olabileceği ifade edildi. Kamerunlu kaleci için yapılan değerlendirmede, "Türkiye'de Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Onana için United'ın bu yazki sorunu, piyasa değeri düşen ve kulüp Şampiyonlar Ligi'ne geri dönerse maaşı yüzde 25 artacak olan kaleciye yeni bir takım bulmak olacak." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Manchester United, 2023/24 sezonunda Premier Lig'i 8. sırada tamamlasa da FA Cup'ı kazandığı için 2024/25 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynamıştı. Manchester United'ın o sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alamamasından dolayı futbolcuların maaşlarında yüzde 25'lik bir kesinti yapıldığı haberi İngiliz basınında yer almıştı.