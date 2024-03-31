Fenerbahçe'de çoğunlukla yedekten girmesine rağmen müthiş istatistikleriyle parlayan Michy Batshuayi, Avrupa ekiplerinin de yakın takibinde. Birçok kulübün ilgi gösterdiği Belçikalı yıldız için son haber Ada basınından geldi.

İLK SIRAYA BATSHUAYI'Yİ YAZDILAR

Givemesport'un haberine göre Championship'te 2. sırada olan ve Premier Lig hedeflerine göre kadro planlamasına başlayan Leeds United, santrfor mevkii adaylarının ilk sırasına Michy Batshuayi'yi yazdı. 30 yaşındaki başarılı yıldız futbolcunun, sene sonu sarı lacivertliler ile sözleşmesinin sona erecek olmasına vurgu yapıldı.

PREMİER LİG TECRÜBESİ FAZLA

Haberde; Belçikalı golcünün Premier Lig tecrübesi olduğu belirtildi. Daha önce İngiltere'de; Chelsea ve Crystal Palace formalarıyla 77 Premier Lig maçına çıkıp; 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki başarılı futbolcu, "Leeds'in ihtiyacı olan deneyimi sağlayacak bir oyuncu" ifadeleriyle değerlendirildi. Batshuayi, ilk olarak 2016-17 sezonunda Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olarak İngiliz futboluna adım attı. Burada pek fazla şans bulamayan ve kiralanan futbolcu, Crystal Palace'ta da 2 sezon kiralık olarak forma giydi.

36 MAÇTA 24 GOLE DİREKT KATKI

İsmail Kartal'ın, santrfor mevkiinde ilk 11'de Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya daha fazla şans vermesine karşın Michy Batshuayi de muhteşem istatistikler yakaladı. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 36 resmi karşılaşmaya çıkan ve çoğunluğuna sonradan dahil olan Belçikalı yıldız; bu müsabakalarda 21 gol ve 3 asist ile 24 gole doğrudan katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.