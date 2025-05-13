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Spor

İngiliz basını duyurdu! Semih Kılıçsoy için Premier Lig ekibinden yeni hamle

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basınında çıkan habere göre daha önce de genç futbolcuyu isteyen Newcastle United, gelecek sezon için siyah beyazlı ekibin kapısını bir kez daha çalacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 12:51 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Semih Kılıçsoy için Premier Lig ekibinden yeni hamle
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim, genç yıldız Semih Kılıçsoy'un transferine yeşil ışık yaktı.

Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki forvet için en az 15 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde satışa onay vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz kış transfer döneminde Newcastle United ile Beşiktaş arasında Kılıçsoy için temaslar gerçekleşti. Ancak o dönemde görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. İngiliz ekibi gelecek sezon öncesi genç oyuncu için siyah beyazlı camianın kapısını bir kez daha çalacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 43 maçın 19'unda ilk 11'de görev alan Semih Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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