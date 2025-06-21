İngiliz BBC, Trabzonspor'un Nijeryalı golcüyü kulübü Southampton'dan 6.8 milyon sterlin (8 milyon euro) karşılığında kadrosuna kattığını bildirdi.

Daha önce Trabzonspor'da çıktığı 27 maçta 17 gol ve 6 asistlik performansıyla göz dolduran Paul Onuachu, geçen sezon Karadeniz ekibinin büyük çabasına rağmen Türkiye'ye gelememişti. Ancak bu sezon Southampton'da 28 maçta sadece 4 gol atıp, 1 asist yapan ve piyasa değeri 6 milyon euroya kadar gerileyen Onuachu, sonunda Karadeniz ekibine satıldı.

Championship'e düşen İngiliz ekibine bu satıştan 8 milyon euro (6.8 milyon sterlin) bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Karadeniz ekibinin, 31 yaşındaki Nijeryalı golcüyle kişisel şartlar konusundaki görüşmelerinin sürdüğü de belirtildi.