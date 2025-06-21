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Spor

İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor Paul Onuachu transferini bitirdi

Trabzonspor daha önce kiralık olarak formasını giyen Paul Onuachu'nun transferini bitirdi. İngiliz basınında yer alan habere bordo mavili ekip, Southampton'dan 6.8 milyon sterlin karşılığında oyuncuyu renklerine bağladı. İşte detaylar...

AKŞAM21 Haziran 2025 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor Paul Onuachu transferini bitirdi
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İngiliz BBC, Trabzonspor'un Nijeryalı golcüyü kulübü Southampton'dan 6.8 milyon sterlin (8 milyon euro) karşılığında kadrosuna kattığını bildirdi.

Daha önce Trabzonspor'da çıktığı 27 maçta 17 gol ve 6 asistlik performansıyla göz dolduran Paul Onuachu, geçen sezon Karadeniz ekibinin büyük çabasına rağmen Türkiye'ye gelememişti. Ancak bu sezon Southampton'da 28 maçta sadece 4 gol atıp, 1 asist yapan ve piyasa değeri 6 milyon euroya kadar gerileyen Onuachu, sonunda Karadeniz ekibine satıldı.

Championship'e düşen İngiliz ekibine bu satıştan 8 milyon euro (6.8 milyon sterlin) bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Karadeniz ekibinin, 31 yaşındaki Nijeryalı golcüyle kişisel şartlar konusundaki görüşmelerinin sürdüğü de belirtildi.

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