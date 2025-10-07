İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7083
  • EURO
    48,6869
  • ALTIN
    5310.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'dan Andre Onana hamlesi
Spor

İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'dan Andre Onana hamlesi

Trabzonspor, Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, performansından memnun kaldığı oyuncunun kalıcı transferi için Manchester United ile masaya oturmak istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Ekim 2025 Salı 13:50 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'dan Andre Onana hamlesi
ABONE OL

Manchester United'dan yaz transfer döneminde Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, bordo-mavili formayla kısa sürede etkili bir performans ortaya oydu.

The Sun'da yer alan haberlere göre, Karadeniz ekibi Kamerunlu kaleciyi kalıcı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ MEMNUN

Onana, Trabzonspor'daki ilk 4 maçında 2 kez kalesini gole kapatarak teknik direktör Fatih Tekke'nin güvenini kazandı. Yalnızca performansı değil, aynı zamanda liderlik özellikleri ve yeni ortamına hızlı uyum sağlaması da dikkat çekti.

Yönetim, sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmamasına rağmen sezon sonunda Manchester United ile masaya oturmak istiyor.

MAAŞ SORUNU YOK

Trabzonspor, Onana'ya şu anda United'daki 140 bin euro haftalık maaşından daha yüksek bir ücret ödüyor. Bu nedenle oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmak problem olmayacak.

Kırmızı Şeytanlar, Inter'den 2023'te 55 milyon euroya kadrosuna kattığı Onana için zarar etmek istemeyebilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.