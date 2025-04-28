Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Premier Lig ekiplerinin radarında yer alıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Newcastle United ve Aston Villa, milli futbolcu ile ilgileniyor.

BENFICA İDDİASI

Yunus Akgün için daha önce de Benfica iddiası gündeme gelmişti.

GALATASARAY'IN PLANI

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesinde 11 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki bu maddeyi kaldırıp sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ İÇİN AÇIKLAMA

Yunus Akgün, ligde son oynanan Eyüpspor maçının ardından sözleşmesiyle ilgili gelen soruya, "Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz." yanıtını vermişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Yunus Akgün, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.