İngiliz basını, Galatasaray'ı konuşuyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu.
İŞTE O MANŞETLER:
'CEHENNEMDE ÇÖKTÜ'
Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü.
'PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI'
Telegraph: 'Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.'
'UMUTLAR ZORA GİRDİ'
Manchester Evening News: 'Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.'
'ONANA'NIN KORKU GÖSTERİSİ'
BBC: 'Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.'
'MANCHESTER'A KABUSU YAŞATTI'
Daily Mail: 'Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.'