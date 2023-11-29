İngiliz basını, Galatasaray'ı konuşuyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu.

İŞTE O MANŞETLER:



'CEHENNEMDE ÇÖKTÜ'

Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü.

'PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI'

Telegraph: 'Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.'

'UMUTLAR ZORA GİRDİ'

Manchester Evening News: 'Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.'

'ONANA'NIN KORKU GÖSTERİSİ'

BBC: 'Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.'

'MANCHESTER'A KABUSU YAŞATTI'

Daily Mail: 'Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.'