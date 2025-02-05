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Spor

İngiliz basını kötü haberi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık kabusu bitmiyor

Sezon başında İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun peşini talihsizlikler bırakmıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir dinlenme süresine giren ve ardından ameliyat kararı alınan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun mayıstan önce sahalara dönmesi beklenmiyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
İngiliz basını kötü haberi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık kabusu bitmiyor
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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig macerası talihsiz bir sakatlıkla başlamıştı.

Sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Milli futbolcu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise operasyon geçireceğini duyurmuştu.

Ferdi Kadıoğlu açıklamasında, "Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLİZ BASINI, FERDİ KADIOĞLU İLE İLGİLİ KÖTÜ HABERİ VERDİ

Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde meydana gelen kapsül yırtığının 3. derece olduğu belirtildi.

Milli futbolcuya mümkün olan en uzun dinlenme süresi verilerek ameliyattan kaçınmak istenildi ancak bu plan gerçekleşmedi.

8 haftalık dinlenme sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında bir gerileme yaşanmamasının ardından 25 yaşındaki futbolcu operasyon geçirdi.

Kötü haber ise bu operasyon sonrası futbolcunun dinlenme süresinin 4 ila 6 ay olarak gösterilmesi.

Ferdi Kadıoğlu'nun en erken mayıs ayına kadar iyileşmesi beklenmiyor.

Bu nedenle milli futbolcunun bu sezon Brighton formasıyla sahaya çıkması çok olası gözükmüyor.

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