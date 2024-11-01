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Spor

İngiliz basını mercek altına aldı! ''Baş mimar Gabriel Sara''

İngiltere'nin en saygın haber sitelerinden The Guardian, Tottenham'ın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi Türk futbolu ve Galatasaray'ı mercek altına aldı. Sarı kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya ayrı bir parantez açıldı ve 'Şık sol ayağı ve ölümcül duran toplarıyla sık sık takımının baş mimarı oldu.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Akşam1 Kasım 2024 Cuma 09:10 - Güncelleme:
İngiliz basını mercek altına aldı! ''Baş mimar Gabriel Sara''
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İngiltere'nin en saygın haber sitelerinden The Guardian, G.Saray-Tottenham maçı öncesi Türk futbolunu ve sarı kırmızılı takımı mercek altına alan bir makale yayınladı. Michael Butler imzalı yazıda, Türk futbolunun altın jenerasyonunu yakalamasına rağmen eski alışkanlıklarını sürdürdüğüne dikkat çekilirken, Galatasaray'ın diğer rakiplerine göre kulüp zihniyetini değiştirdiği okuyuculara aktarıldı.

Kritik karşılaşma öncesi yapılan analizde Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sara'ya ayrı bir parantez açıldı. Brezilyalı oyuncu için, "Gabriel Sara, şık sol ayağı ve ölümcül duran toplarıyla sık sık takımının baş yaratıcısı oldu. Beşiktaş karşısında iki asist yaparak bu sezonki asist sayısını beşe çıkardı. Bu sezon Süper Lig'de bu kadar asist yapan başka bir oyuncu yok" analizi yapıldı. Osimhen için ise, "Galatasaray'a güç kattı. Gelecek sezon takımda olmama ihtimali yüksek" ifadeleri dile getirildi.

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