Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Nottingham Forest'ın oynayacağı maç öncesi İngiliz basını Sarı-Lacivertli ekibe mercek tuttu. Kanarya'nın dayanıklı bir takım olduğu ve hücum gücünün çok kuvvetli olduğu ifade edildi.

Onefootball'daki analiz şöyle: "Kerem, Asensio ve Talisca iç içe geçmiş bir hücum makinesi gibi. Yoğun bir oyun oynuyorlar ve dayanıklılık seviyesi hayli yüksek. Trabzon maçında gösterdikleri hücum performansı yeni değil. F.Bahçe hücumda bir hiyerarşiden faydalanıyor ve bunu Tedesco oluşturdu. Oyun sırasında Kerem, Talisca ve Asensio birbirlerine çok yaklaşıyor. Bu güzel bir oyun yapısı ve farklı bir bakış açısı da barındırıyor. Özellikle Kerem, tempo ve dinamizmi ortaya çıkarıyor. F.Bahçe, kalabalık orta saha anlayışıyla da oynayabiliyor."