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Spor

İngiliz basını müjdeyi verdi! Wilfred Ndidi adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini bitirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekibin, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi için Leicester City'e ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 17:24 - Güncelleme:
İngiliz basını müjdeyi verdi! Wilfred Ndidi adım adım Beşiktaş'a
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Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Wilfred Ndidi transferi nihayete eriyor. Siyah-beyazlıların bir süre önce anlaştığı oyuncunun, Real Betis'in teklifi üzerine Beşiktaş'ı beklettiği belirtilmişti.

Öte yandan ABC'nin aktardığı haberde Real Betis'in yüksek maliyeti nedeniyle Wilfred Ndidi'den vazgeçtiği ifade edildi.

WILFRED NDIDI BEŞİKTAŞ'A

Günün ilerleyen saatlerinde Telegraph da konuyla ilgili bir haber geçti ve Beşiktaş'ın Ndidi transferini noktalamak üzere olduğunu yazdı.

NDIDI'NİN BONSERVİSİ

Habere göre Beşiktaş, Wilfred Ndidi için Leicester City'ye 9 milyon sterlinin üzerinde bir ödeme yapacak.

Leicester City, 8 yılı aşkın süredir takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu için Genk'e 17.6 milyon euro ödemişti.

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