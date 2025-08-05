Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Wilfred Ndidi transferi nihayete eriyor. Siyah-beyazlıların bir süre önce anlaştığı oyuncunun, Real Betis'in teklifi üzerine Beşiktaş'ı beklettiği belirtilmişti.

Öte yandan ABC'nin aktardığı haberde Real Betis'in yüksek maliyeti nedeniyle Wilfred Ndidi'den vazgeçtiği ifade edildi.

WILFRED NDIDI BEŞİKTAŞ'A

Günün ilerleyen saatlerinde Telegraph da konuyla ilgili bir haber geçti ve Beşiktaş'ın Ndidi transferini noktalamak üzere olduğunu yazdı.

NDIDI'NİN BONSERVİSİ

Habere göre Beşiktaş, Wilfred Ndidi için Leicester City'ye 9 milyon sterlinin üzerinde bir ödeme yapacak.

Leicester City, 8 yılı aşkın süredir takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu için Genk'e 17.6 milyon euro ödemişti.