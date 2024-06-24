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Spor

İngiliz basını yazdı! Brighton'ın yeni teknik direktörü Barış Alper Yılmaz'ı istiyor

Brighton'ın yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda istiyor. İngiliz basını; 24'lük oyuncunun, listenin üst sırasında yer aldığını vurguladı.

Akşam Gazetesi24 Haziran 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Brighton'ın yeni teknik direktörü Barış Alper Yılmaz'ı istiyor
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İngiliz Telegraph Gazetesi, Brighton'ın Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı istediğini yazdı. Haberde, De Zerbi'nin ayrılığı sonrası göreve getirilen teknik direktör Fabian Hürzeler'in, Barış'ı özellikle istediği vurgulandı.

Ada ekibinde transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtilen haberde şu ifadeler kullanıldı: Roberto De Zerbi'nin ayrılmasının ardından göreve gelen yeni teknik direktör Fabian Hürzeler için kadroyu güçlendirmeye çalışan Brighton'ın transfer listesinin üst sıralarında Barış Alper Yılmaz yer alıyor.

Fabian Hürzeler

TALİPLERİNİ ARTIRABİLİR

Brighton kulübü, Galatasaray'dan Türkiye milli takımı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor ancak Avrupa Şampiyonası'nda ülkesi adına oynadığı başrolün ardından transferde rekabetle karşı karşıya kalabilir. Oyuncunun yüksek performansı başka talipleri ortaya çıkarabilir.

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