İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9503
  • EURO
    48,9693
  • ALTIN
    5740.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz basını yazdı! Fred'e Premier Lig'den talip var
Spor

İngiliz basını yazdı! Fred'e Premier Lig'den talip var

Fenerbahçe'de Tedesco'da döneminde yedek kalmaya başlayan Fred ile ilgili İngiliz basınından bir iddia geldi. Habere göre oyuncu ile Everton ilgileniyor.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 17:58 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Fred'e Premier Lig'den talip var
ABONE OL

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, Fenerbahçe forması giyen Fred'i uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Goodison News'in iddiasına göre, Premier Lig ekibi ocak ayında Brezilyalı orta saha oyuncusu için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Everton'ın yaz transfer döneminde de Fred'i kadrosuna katmak istediği ancak dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyuncunun takımda kalmasını talep ettiği için transferin gerçekleşmediği belirtildi.

GORETZKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve getirdiği Domenico Tedesco'nun Fred'i gelecek planlarında düşünmediği öne sürüldü. Tedesco'nun, Bayern Münih'te forma giyen eski öğrencisi Leon Goretzka'yı Fred'in yerine transfer etmek istediği kaydedildi.

Bu gelişmelerin, Brezilyalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığını güçlendirdiği ifade edildi. Everton yönetiminin de tecrübeli oyuncu için yeniden devreye girmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

32 yaşındaki Fred'in Manchester United formasıyla Premier League'de 135'in üzerinde maça çıktığı hatırlatılırken, Everton menajeri David Moyes'in oyuncunun tecrübesinden faydalanarak orta sahaya dinamizm kazandırmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin satışa sıcak bakması halinde, Fred'in uygun bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olabileceği öne sürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.