İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, Fenerbahçe forması giyen Fred'i uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Goodison News'in iddiasına göre, Premier Lig ekibi ocak ayında Brezilyalı orta saha oyuncusu için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Everton'ın yaz transfer döneminde de Fred'i kadrosuna katmak istediği ancak dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyuncunun takımda kalmasını talep ettiği için transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve getirdiği Domenico Tedesco'nun Fred'i gelecek planlarında düşünmediği öne sürüldü. Tedesco'nun, Bayern Münih'te forma giyen eski öğrencisi Leon Goretzka'yı Fred'in yerine transfer etmek istediği kaydedildi.

Bu gelişmelerin, Brezilyalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığını güçlendirdiği ifade edildi. Everton yönetiminin de tecrübeli oyuncu için yeniden devreye girmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

32 yaşındaki Fred'in Manchester United formasıyla Premier League'de 135'in üzerinde maça çıktığı hatırlatılırken, Everton menajeri David Moyes'in oyuncunun tecrübesinden faydalanarak orta sahaya dinamizm kazandırmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin satışa sıcak bakması halinde, Fred'in uygun bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olabileceği öne sürüldü.