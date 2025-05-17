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Spor

İngiliz basını yazdı! Gabriel Sara, Premier Lig yolcusu

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Leeds United, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara ile ilgileniyor.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Gabriel Sara, Premier Lig yolcusu
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Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

LEEDS UNİTED TRANFERİ DÜŞÜNÜYOR

Brezilyalı futbolcu için son olarak Leeds United iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'e yükselen Leeds United, Sara ile ilgileniyor.

Leeds United'ın, 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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