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Spor

İngiliz basını yazdı! Galatasaray'da hedef İlkay Gündoğan

İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, gelecek yaz Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 19:29 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Galatasaray'da hedef İlkay Gündoğan
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Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE İLKAY

ESPN'de yer alan habere göre, Galatasaray, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

GELECEK YAZ HAMLE

Sarı-kırmızılıların İlkay'ın ocak ayında transfer edilebileceğine inanmadığı ve yıldız futbolcu için gelecek yaz hamle yapabileceği kaydedildi.

İlkay Gündoğan'ın sezonun ikinci yarısında da Manchester City'de kalacağı ancak gelecek yaz transfer döneminde yapılacak orta saha takviyeleri ile birlikte İngiliz ekibinden ayrılabileceği kaydedildi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

ESPN'de yer alan haberde, İlkay'ın Suudi Arabistan'a gitmeden önce kariyerine Avrupa'da oynayan bir takımda devam etmek istediği öne sürüldü.

İNGİLTERE'DEKİ SÖZLEŞMESİ

Barcelona'dan ayrılmasının ardından 2024 yazında Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonund bitiyor. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City'de 25 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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