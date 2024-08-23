Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın stoper için gündemindeki isim Augsburg forması giyen Felix Uduokhai.

Sky Sports'ta yer alan haberde Beşiktaş ve Augsburg'un transfer için sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

Transferin 4-5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle tamamlanacağı, anlaşmada bonuslar yer aldığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

26 yaşındaki stoper Felix Uduokhai'nin Augsburg'la olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Uduokhai'nin takımdan ayrılmak istediği ve hafta sonu son detayların görüşüleceği aktarıldı.

Haberde, sağlık kontrollerinin gelecek hafta yapılabileceği belirtildi.

FELIX UDUOKHAI'NİN KARİYERİ

Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Süper Lig'de sezona 2'de 2'yle başlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar 6 transfer açıkladı.

Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour transferlerini duyurdu.