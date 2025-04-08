İngiltere'de Chelsea'den sonra Manchester United'ın da mali durumlar nedeniyle Victor Osimhen transferini askıya aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da fırtınalar estiren Victor Osimhen'in Manchester United'ın yaz transfer listesinde yer aldığı İngiliz basınında defalarca gündeme gelirken, bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN'İN MAAŞI UNITED'A FAZLA GELDİ

ESPN'e konuşan kaynaklara göre Osimhen, maaş talebi nedeniyle Manchester United'ın öncelik listesindeki yerini kaybetti. United'ın bu yaz maaş bütçesini düşürmek istediği ve Osimhen'in yıllık net 11 milyon euro civarında bir maaş talep ettiği belirtildi.

LİSTE BAŞINDA DELAP VAR!

İngiliz ekibinin bu nedenle önceliğini Ipswich Town'un 22 yaşındaki forveti Liam Delap'a çevirdiği ifade edildi. Ipswich'in Championship'e düşmesi halinde Delap'ın yaklaşık 40 milyon sterlin bonservisle transfer edilebileceği ve maaş talebinin de daha düşük olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Chelsea de Delap'ı takip eden kulüpler arasında yer alıyor.