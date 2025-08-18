Yaz transfer döneminde orta sahasına bir takviye yapması beklenen Fenerbahçe için yeniden Yves Bissouma iddiası gündeme geldi.

Teamtalk'ta yer alan habere göre, yeni teknik direktör Thomas Frank ile yeni bir orta saha inşa etmek isteyen Tottenham, Bissouma'nın ayrılığına sıcak bakıyor.

YENİDEN HAMLE

Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen 28 yaşındaki futbolcunun transferi için yeniden girişimlere başladı.

MAÇ KADROLARINDA YER ALMADI

Yves Bissouma, Tottenham'ın Paris Saint-Germain ile oynadığı maçta kadroda yer almamıştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Thomas Frank, disiplin nedeniyle bu kararı aldığını açıklamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain maçının ardından ligdeki Burnley maçının kadrosunda da yer almadı. Thomas Frank, bu durumun ise sakatlıktan kaynaklandığını açıkladı.

TOTTENHAM İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.