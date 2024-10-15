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Spor

İngiliz basını yazdı! Victor Osimhen için yeni iddia

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in, ocak ayında Chelsea'ye transfer olacağı iddialarına İngiliz basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

15 Ekim 2024 Salı 19:57 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Victor Osimhen için yeni iddia
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferiyle ilgili iddialar çıkmaya devam ediyor.

Ancak daha önce Osimhen'in ocak ayında Premier Lig devine gideceği yönünde dış basında yer alan iddialar bu kez ters yöne evrilmiş görünüyor.

YENİ İDDİA GÜNDEME GELDİ

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Chelsea'nin ara transfer döneminde Nijeryalı yıldızı kadrosuna katması pek mümkün değil.

Haberde Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle bu transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu belirtilirken, Osimhen'in uzun vadeli geleceğine dair kararın önümüzdeki yaz mevsimine kalacağı ileri sürüldü.

İngilizlerden Osimhen iddiası: Transfere FFP engeli - 5. Foto

Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıkan Victor Osimhen 2 kez fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.

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