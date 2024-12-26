İngiliz basınından Sergio Reguilon için sürpriz Fenerbahçe iddiası

Tottenham'da gözden düşen Sergio Reguilon, Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelebilir.

Reguilon, Manchester United'ı 4-3 yendikleri kupa maçında Teknik Direktör Ange Postecoglou'ya saygısızlık etti. Spurs taraftarları da kulübü defans oyuncusundan kurtulmaya çağırdı. İngiliz basını Mourinho nedeniyle Reguilon'u Fenerbahçe'de potansiyel bir transfer olarak tanımladı.

Portekizli teknik adam, Reguilon'u Real Madrid'den Tottenham'a getiren isimdi. Tottenham yönetimi, Reguilon'un Fenerbahçe'ye gelmesinin mükemmel bir transfer çözümü olabileceğini düşünüyor.